Голкипер иранцев Алиреза Бейранванд выскочил на перехват и жестко сбился головами с собственным партнером Маджидом Хоссейни.

Если защитник пришел в себя относительно быстро, то вратарю не поздоровилось. На его лице выступила кровь, а нос очень сильно взбух.

Врачи 10 минут приводили 30-летнего Бейранванда в чувство, и тот даже планировал продолжить матч. Впрочем, через несколько секунд снова схватился за голову и уступил место Хоссейну Хоссейни.

Основного кипера Ирана вынесли на носилках, а в общем его кровавый эпизод задержал игру на 12-13 минут.

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