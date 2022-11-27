Катарський Мундіаль продовжує дивувати курйозними інцидентами, яких раніше не бачили.

Голкіпер марокканців Ясін Буну перед матчем проти Бельгії заспівав гімн з партнерами, але на поле вже не вийшов.

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Представник Севільї зазнав травми стегна на передматчевому тренуванні, тому лікарі були змушені швидко давати йому знеболювальне, інформує Relevo. Ліки викликали відчуття слабкості, через яке 31-річний Буну не ризикнув виходити на поле. Запасний воротар Мунір Мохамеді швиденько розім'явся і на командній фотографії вже був саме він.

¿Qué ha pasado?



Foto 1: Bono, portero de la selección de Marruecos, ha saltado a cantar el himno al terreno de juego.



Foto 2: No aparece en la foto foto oficial. pic.twitter.com/JFFXVtN7zF — Relevo (@relevo) November 27, 2022

Більшість джерел припускають, що це перший випадок в історії чемпіонатів світу, коли футболіст заспівав гімн, але не зміг зіграти.

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