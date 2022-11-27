Унікальний випадок на чемпіонатах світу – кіпер Марокко заспівав гімн, але на поле не вийшов
Катарський Мундіаль продовжує дивувати курйозними інцидентами, яких раніше не бачили.
Голкіпер марокканців Ясін Буну перед матчем проти Бельгії заспівав гімн з партнерами, але на поле вже не вийшов.
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Представник Севільї зазнав травми стегна на передматчевому тренуванні, тому лікарі були змушені швидко давати йому знеболювальне, інформує Relevo. Ліки викликали відчуття слабкості, через яке 31-річний Буну не ризикнув виходити на поле. Запасний воротар Мунір Мохамеді швиденько розім'явся і на командній фотографії вже був саме він.
Більшість джерел припускають, що це перший випадок в історії чемпіонатів світу, коли футболіст заспівав гімн, але не зміг зіграти.
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