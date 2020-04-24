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Умер знаменитый экс-президент итальянского клуба – он подписал Баджо и воевал с Ювентусом

14:16 28 Читати українською
Умер знаменитый экс-президент итальянского клуба – он подписал Баджо и воевал с Ювентусом
Джузеппе Гаццони Фраскара / Gazzetta dello Sport

На 85-м году жизни умер Джузеппе Гаццони Фраскара – бывший президент Болоньи, который спас клуб от банкротства.

Утром 24 апреля ушел из жизни многолетний президент Болоньи Джузеппе Гаццони Фраскара. Он руководил клубом с 1993 по 2005 год. Причиной смерти стала пневмония, но коронавируса у него не обнаружили.

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Именно Гаццони Фраскара спас "россоблу" от банкротства, приобретя клуб за 8 миллиардов лир в 1993 году. Позже он подписал Роберто Баджо, Джузеппе Синьори, Джанлуку Пальюку и других знаменитых футболистов, сообщает официальный сайт Болоньи.

В его эпоху Болонья играла в полуфинале Кубка УЕФА 1998/99, а тренером команды был знаменитый Карло Маццоне.

Также Гаццони Фраскара был одним из главных сторонников Кальчополи – коррупционного скандала в середине 2000-х, по итогам которого Ювентус лишили двух чемпионских титулов и отправили в Серию B.

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Теги
Италия Смерти футболистов Роберто Баджо Болонья Болонья
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