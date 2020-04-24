Коронавирус и реанимация вместо трансфера мечты – подозрение на первый случай болезни в чемпионате Франции

Жуниор Самбия, который защищает цвета Монпелье, борется за свою жизнь и оказался в реанимации.

Тревожная новость пришла из Франции. 23-летний полузащитник Монпелье с симптомами COVID-19 вчера был срочно переведен из обычной палаты в реанимацию. Состояние его здоровья резко ухудшилось – у Жуниора Самбия наблюдаются серьезные проблемы с дыханием и пищеварением, сообщает L'Equipe.

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Монпелье на своем официальном сайте подтвердил факт госпитализации одного из своих футболистов, однако не огласил его фамилию. Если подтвердится положительный тест на коронавирус, то это будет первый случай COVID-19 среди футболистов Лиги 1.

Отмечается, что летом 23-летний хавбек стремился пойти на повышение. Прошлым летом Самбия был близок к переходу в Мальорку, но трансфер сорвался. По окончании сезона текущего Жуниор надеялся все же подписать контракт с балеарцами, но вместо перехода мечты вынужден бороться за свою жизнь под пристальным наблюдением врачей.

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