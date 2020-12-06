Трагическое известие сообщила дочь бывшего футболиста Анастасия на своей странице в Фейсбук. О причинах смерти не сообщается.

Умер экс-игрок Карпат Шидловский, который был частью команды-победителя Кубка СССР-1969

Добавим, что Понедельник был последним представителем сборной СССР, выигравшей чемпионат Европы-1960. Заметим, что именно Виктор забил "золотой мяч" в финале того турнира против Югославии.

К слову, в 1960-1963 годах четыре раза подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме родного Ростсельмаша, значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и Спартак, но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.

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