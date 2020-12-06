Трагічну звістку повідомила дочка колишнього футболіста Анастасія на своїй сторінці у Фейсбук. Про причини смерті не повідомляється.

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Додамо, що Понєдєльнік був останнім представником збірної СРСР, яка виграла чемпіонат Європи-1960. Зауважимо, що саме Віктор забив "золотий м'яч" у фіналі того турніру проти Югославії.

До слова, в 1960-1963 роках чотири рази поспіль визнавався найкращим гравцем сезону в СРСР в амплуа нападника. У послужному списку Віктора Понєдєльніка, крім рідного Ростсільмашу, значиться ростовський СКА. Форвард переходив також у ЦСКА і Спартак, але не зіграв за столичні клуби жодного матчу.

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