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Умер отец Ротаня – он был легендой Ворсклы

18:40 198 Читати українською
Умер отец Ротаня – он был легендой Ворсклы
Руслан Ротань с отцом / Фото из открытых источников

Умер Петр Ротань, отец главного тренера молодежной сборной Украины.

Ушел из жизни Петр Ротань, сообщается на официальной странице УАФ в Facebook.

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Отцу наставника молодежной сборной Украины Руслана Ротаня было 64 года. Стоит отметить, что Петр Николаевич тоже имеет футбольное прошлое, он защищал цвета Ворсклы в 1980-1989 годах.

Как и сын, Петр Ротань выступал на позиции полузащитника.

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Смерти футболистов Руслан Ротань Руслан Ротань
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