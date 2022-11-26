Нападающий Фернанду Гомеш скончался в возрасте 66 лет, сообщает официальный сайт "драконов".

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Гомеш выступал за Порту в 1974–1980 и 1982–1989 годах. Забил 355 голов в 452 матчах за "драконов" – лучший показатель в истории команды. Форвард шесть раз становилсялучшим бомбардиром чемпионата Португалии. В 1983 и 1985 годах получал "Золотую бутсу".

Кроме Порту, Фернанду Гомеш также выступал за хихонский и лиссабонский Спортинг. В составе сборной Португалии провел 48 матчей, оформил 13 голов.

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