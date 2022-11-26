Нападник Фернанду Гомеш помер у віці 66 років, інформує офіційний сайт "драконів".

Роналду оцінив першу перемогу Португалії на ЧС-2022 – він був визнаний найкращим гравцем матчу

Гомеш виступав за Порту у 1974–1980 та 1982–1989 роках. Забив 355 голів у 452 матчах за "драконів" – найкращий показник в історії команди. Форвард шість разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії. У 1983 і 1985 роках отримував "Золоту бутсу".

Крім Порту, Фернанду Гомеш також виступав за хіхонський і лісабонський Спортінги. У складі збірної Португалюії провів 48 матчів, оформив 13 голів.

Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі ЧС-2022 – скандальний історичний рекорд Роналду, дубль асистів Бруну