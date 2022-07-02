Печальное известие сообщила пресс-служба ФК Рейнджерс: "Сегодня Рейнджерс глубоко расстроен сообщением о смерти нашего легендарного вратаря Энди Горама после непродолжительной борьбы с раком". Ему было 58 лет.

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К слову, в составе Рейнджерс Горам провел 7 сезонов, сыграв 260 матчей. 6 раз выиграл чемпионат Шотландии, еще по 3 раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. В 2001 году голосованием болельщиков Горама признали лучшим голкипером в истории клуба.

Также в активе легендарного голкипера 43 матча за сборную Шотландии. Горам участвовал в двух чемпионатах Европы (1992 и 1996), где был первым номером команды. Кроме того, Энди провел несколько встреч за сборную Шотландии по крикету.