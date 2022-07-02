Сумну звістку повідомила прес-служба ФК Рейнджерс: "Сьогодні Рейнджерс глибоко засмучений повідомленням про смерть нашого легендарного воротаря Енді Горама після нетривалої боротьби з раком". Йому було 58 років.

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До слова, у складі Рейнджерс Горам провів 7 сезонів, зігравши 260 матчів. 6 разів виграв чемпіонат Шотландії, ще по 3 рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни. У 2001 році голосуванням уболівальників Горама визнали найкращим голкіпером у історії клубу.

Також у активі легендарного голкіпера 43 матчі за збірну Шотландії. Горам брав участь у двох чемпіонатах Європи (1992 і 1996), де був першим номером команди. Окрім того, Енді провів кілька зустрічей за збірну Шотландії з крикету.