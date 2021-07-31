Талант Аякса трагически погиб в автокатастрофе – ему было всего 16
12:13 - Читати українською
Аякс сообщил ужасную новость о потере одного из воспитанников академии.
В автомобильной катастрофе погиб 16-летний нападающий Ноа Гессер, информирует официальный сайт амстердамского клуба.
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Трагедия случилась вечером пятницы (30 июля). Ноа был в автомобиле вместе со своим братом, который также умер. На ближайший товарищеский матч Аякс наденет черные повязки, чтобы почтить память юного воспитанника.
Гессер оказался в структуре Аякса три года назад. Этим летом его перевели в команду U-17, однако сыграть хотя бы один матч ему не удалось.
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