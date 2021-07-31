В автомобильной катастрофе погиб 16-летний нападающий Ноа Гессер, информирует официальный сайт амстердамского клуба.

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Трагедия случилась вечером пятницы (30 июля). Ноа был в автомобиле вместе со своим братом, который также умер. На ближайший товарищеский матч Аякс наденет черные повязки, чтобы почтить память юного воспитанника.

Гессер оказался в структуре Аякса три года назад. Этим летом его перевели в команду U-17, однако сыграть хотя бы один матч ему не удалось.

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