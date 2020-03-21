Умер легендарный аргентинский вратарь "Тарзан", который первым начал играть в перчатках

Трагическая новость пришла из Аргентины – умер победитель Кубка наций 1964 года Амадео Каррисо.

Вчера, 20 марта, на 94-м году жизни умер легендарный аргентинский вратарь Амадео Каррисо, прозванный "Тарзаном" за бесстрашную манеру игры, сообщает издание El Pais.

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Амедео до 42-х лет (с 1945 по 1968 гг.) защищал цвета Ривер Плейт, с которым пять раз становился чемпионом Аргентины и победителем Кубка Либертадорес в 1966 году. Также он успел поиграть за перуанской Альянса Лима и колумбийский Мильонариос, с которым стал чемпионом страны в возрасте 46 лет.

В прощальном матче Каррисо Ривер Плейт сыграл со сборной мира, ворота которой защищал единственный среди голкиперов обладатель "Золотого мяча" Лев Яшин. В 1954-1964 годах Амадео был голкипером сборной Аргентины и стал победителем Кубка наций 1964 г. В Аргентине его день рождения – 12 июня – признали днем ​​вратаря.

К слову, Каррисо первым в Аргентине начал играть в перчатках. Он прекрасно действовал на линии ворот, выходил далеко за пределы штрафной, отбирал мячи в подкатах, бесстрашно бросался в ноги головой вперед. Амадео любил сыграть на публику – мог выполнить удивительный бросок там, где достаточно было сделать лишь пару шагов, или поймать мяч одной рукой. За смелые и отчаянные прыжки он и получил прозвище "Тарзан".

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