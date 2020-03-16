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Иранский тренер умер от коронавируса

21:24 90 Читати українською
Иранский тренер умер от коронавируса
Ахмад Тахер / Фото из открытых источников

Еще одна смерть в футбольном мире от COVID-19.

Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахер, сегодня, 16 марта, скончался от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает издание Tehran Thimes.

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Четыре месяца назад тренер был прооперирован – ему удалили опухоль головного мозга. Как следствие, это негативно повлияло на иммунитет специалиста. Кроме работы тренером, он также занимал должность спортивного директора сборной Ирана по мини-футболу.

К слову, Иран занимает третье место в мире по количеству диагностированных случаев коронавируса. По состоянию на 16 марта в стране инфицирован 14991 человек. Зафиксировано 853 летальных случая, еще 4590 человек полностью выздоровели. Все спортивные мероприятия в стране были остановлены до 20 апреля.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией нового типа.

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коронавирус Иран Иран Смерти футболистов Мир
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