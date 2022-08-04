Из жизни преждевременно ушел 43-летний бывший вингер, сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола .

Умер легенда Милана, который тренировал Реал и трижды выигрывал Лигу чемпионов

Рубинс – настоящая легенда сборной Латвии. В его активе 117 поединков за национальную команду своей страны, что является вторым показателем в истории тамошнего футбола. Рекорд принадлежит Виталийсу Астафьеву (167 матчей). Дебют Андрейса состоялся в ноябре 1998 года, а последний матч он провел в октябре 2011-го.

Клубная карьера же была не столь успешной. Начинал в Ауди, а дальше играл за шведский Эстер, латвийские Сконто и Металлург, английский Кристал Пелас, русские Шинник и Спартак Москва, а также азербайджанские Интер, Карабах и Симург. Трижды Рубинс завоевал золотые медали чемпионата Латвии.

"Якщо не підпишу контракт з Реалом, залишусь серед корів": Пако Хенто – від гучної критики до легенди Мадрида