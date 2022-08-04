З життя передчасно пішов 43-річний колишній вінгер, інформує офіційний сайт Латвійської федерації футболу.

Помер легенда Мілана, який тренував Реал і тричі вигравав Лігу чемпіонів

Рубінс є справжньою легендою збірної Латвії. У його активі 117 поєдинків за національну команду своєї країни, що є другим показником в історії тамтешнього футболу. Рекорд належить Віталійсу Астаф'єву (167 матчів). Дебют Андрейса відбувся у листопаді 1998 року, а останній матч він провів у жовтні 2011-го.

Клубна кар'єра ж була не такою успішною. Розпочинав в Ауді, а далі грав за шведський Естер, латвійські Сконто і Металург, англійський Крістал Пелас, російські Шинник і Спартак Москва, а також азербайджанські Інтер, Карабах та Сімург. Тричі Рубінс здобув золоті медалі чемпіонату Латвії.

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