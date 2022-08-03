Итальянец скончался сегодня, 3 августа, в возрасте 73 лет. Смерть застала футбольную личность в больнице в городе Реджо-Эмилия, сообщает Sky Sport .

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Векки начинал свою профессиональную карьеру в Милане, за который дебютировал в 1967 году. "Россонери" он отдал 7 лет, выиграв 7 трофеев и став героем финала Кубка обладателей кубков 1972/73. Дальше на пути Уильяма были Кальяри, Комо и Спал.

Тренерскую карьеру уже экс-кипер начал через 13 лет после того, как повесил перчатки на гвоздь – в 1995-м. Был тренером вратарей в Реджане, Парме, Ювентусе, Милане (12 сезонов) и Реале. С итальянским и испанским грандами Векки выиграл 3 Лиги чемпионов, в том числе и "Дессиму". Именно он предложил Карло Анчелотти в том сезоне разделить вратарей между турнирами: Диего Лопес играл в Ла Лиге, а Икер Касильяс – в Кубке Испании и ЛЧ.

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