Роман Покора ушел из жизни в 74-м году жизни.

Сегодня, 8 марта, скончался Роман Покора, в последние годы были проблемы со здоровьем, сообщает Юрий Назаркевич в Facebook.

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Покора был важной фигурой в Карпатах, проведя за львовский клуб 191 матч, экс-полузащитник помог "львам" победить в Кубке СССР-1969. Легенда Карпат успел поработать тренером в УПЛ, за плечами специалиста работа в Волыни (1992-1994) и Александрии (2001-2003).

Роман Покора также возглавлял представителей Первой лиги, среди которых были Скала, Полесье, Нива В, Николаев, Энергетик и Гелиос.

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