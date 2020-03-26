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Умер бывший тренер сборной Франции – он выиграл чемпионат Европы и создал "золотую команду"

18:42 97 Читати українською
Умер бывший тренер сборной Франции – он выиграл чемпионат Европы и создал "золотую команду"
Мишель Идальго / Фото из открытых источников

Печальная весть пришла из Франции – ушел в небытие легендарний наставник Мишель Идальго.

Экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет, сообщает издание L'Equipe.

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Наставник умер в Марселе в окружении своих друзей и близких. По словам родственников, его смерть не связана с коронавирусом, а с заболеванием, которое беспокоило его в последние годы. Отмечается, что Идальго так и не смог оправиться от смерти своего друга Раймона Копа (экс-нападающего мадридского Реала), который умер в марте 2017 года. Похороны Идальго пройдут в Марселе.

К слову, Мишель выступал в составе таких клубов, как Гавр, Реймс и Монако. В 1966 году французский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже он некоторое время работал тренером дубля Монако, затем стал ассистентом главного тренера сборной Франции, а в период с 1976 по 1984 год возглавлял национальную команду, с которой стал чемпионом Европы-84. Именно он создал команду, костяк которой составляли Мишель Платини, Ален Жиресс, Жан Тигана и Бернар Женгини.

Также Идальго с 1986 по 1991 год тренировал Марсель, с которым трижды выигрывал "золото" французского первенства. А с 2004 по 2006 год возглавлял сборную Республики Конго.

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