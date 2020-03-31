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Меценат Федор Шпиг погиб в ДТП – он был президентом Ассоциации любительского футбола Украины

20:53 142 Читати українською
Меценат Федор Шпиг погиб в ДТП – он был президентом Ассоциации любительского футбола Украины
Федор Шпиг / фото из открытых источников

Известный банкир и предприниматель Федор Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп.

В возрасте 64 лет погиб президент Ассоциации любительского футбола Украины Федор Шпиг.

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Мерседес предпринимателя потерял управление и вылетел в кювет. Шпиг и его водитель погибли, еще одна пассажирка пребывает в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Цензор.нет. ДТП произошло около 14 часов на 215 километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Федор Шпиг – банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков Аваль и Престиж, холдинга Молочный альянс. Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5 созывов. В 2019 году он был переизбран президентом АЛФУ.

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АЛФУ Федр Шпиг
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