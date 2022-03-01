В понедельник, 28 февраля, на 85-м году жизни ушел в вечность бывший нападающий и капитан львовских Карпат Иван Диковец, сообщает Львовская ассоциация футбола на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, форвард начал профессиональную карьеру в ужгородском Спартаке в 1956 году. До перехода в Карпаты успел поиграть за Динамо и Шахтер. С 1963 по 1967 гг. защищал цвета "зелено-белых" – был капитаном и забил 15 голов в 133 матчах. Доигрывал в ужгородской Верховине и черновицкой Буковине, повесив бутсы на гвоздь в 1971 году.

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