Печальная весть пришла из Львова – в вечность отошел бывший судья Михаил Сидор.

26 октября 2020-го на 72 году жизни скончался известный украинский арбитр Михаил Сидор, сообщает официальный сайт Львовской ассоциации футбола. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

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Заметим, что Михаил Васильевич до последнего работал наблюдателем арбитража Комитета арбитров Львовской области. "Выражаем глубокие соболезнование его родным и близким по поводу невосполнимой утраты", – со скорбью написала пресс-служба ЛАФ.

Напомним, в 1992-1996 годах Михаил Сидор обслуживал матчи чемпионата Украины, в частности поединки Динамо, Металлиста, Шахтера и Днепра.

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