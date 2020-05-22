Умер 24-летний воспитанник ПСЖ

Экс-игрок парижского клуба Жордан Диакисе умер в молодом возрасте.

Жордан Диакисе внезапно ушел из жизни в возрасте 24 лет, сообщает страница команды Фуриани Альяни в Twitter.

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О причинах смерти не сообщается. Жордан был воспитанником ПСЖ, играл за вторую команду парижан, а также имел опыт выступлений за юношескую команду сборной Франции.

Последним клубом Диакисе была любительская французская команда Фуриани Альяни. До этого молодой футболист успел поиграть в командах Швейцарии и Хорватии.

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