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Умер 24-летний воспитанник ПСЖ

13:28 94 Читати українською
Умер 24-летний воспитанник ПСЖ
Жордан Диакисе / Фото FFF

Экс-игрок парижского клуба Жордан Диакисе умер в молодом возрасте.

Жордан Диакисе внезапно ушел из жизни в возрасте 24 лет, сообщает страница команды Фуриани Альяни в Twitter.

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О причинах смерти не сообщается. Жордан был воспитанником ПСЖ, играл за вторую команду парижан, а также имел опыт выступлений за юношескую команду сборной Франции.

Последним клубом Диакисе была любительская французская команда Фуриани Альяни. До этого молодой футболист успел поиграть в командах Швейцарии и Хорватии.

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Теги
Франция Смерти футболистов ПСЖ ПСЖ
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