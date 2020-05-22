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Помер 24-річний вихованець ПСЖ

13:28 1661 Читать на русском
Помер 24-річний вихованець ПСЖ
Жордан Діакісе / Фото FFF

Екс-гравець Парі Сен-Жермен Жордан Діакісе помер у молодому віці. Правий захисник раніше виступав за молодіжну збірну Франції U-20.

Жордан Діакісе раптово пішов з життя у віці 24 років, повідомляє сторінка команди Фуріані Альяні у Twitter.

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Про причини смерті не повідомляють. Жордан був вихованцем ПСЖ, грав за другу команду парижан, зокрема, в Юнацькій лізі УЄФА 2013 (навіть відзначився асистом), а також мав досвід виступів за молодіжні команди збірної Франції.

Останнім клубом Діакісе була аматорська французька команда Фуріані Альяні. До цього молодий футболіст встиг пограти у командах нижчих дивізіонів Швейцарії та Хорватії.

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