"Мы уже давно поняли, что украинский футбол создан не для болельщиков. Очередное подтверждение этому – кубковый матч с Агробизнесом. Начало игры в рабочее время, старт продажи билетов за два дня до начала – это для популяризации футбола сделано, верно?

Агробизнес – Динамо: Чижевский рассказал, как мотивирует подопечных на выход в финал Кубка Украины

Очевидно, функционеры скажут, что это все из-за пандемии, но такая ситуация продолжается уже много лет. Когда во всем адекватном мире точное расписание матчей публикуется на год вперед, а у нас в лучшем случае за 10 дней до игры.

Полуфинал Кубка Украины в Тернополе состоится в присутствии зрителей, но для нас это не играет большой роли. Мы и в дальнейшем отказываемся поддерживать команду и это будет продолжаться до тех пор, пока позорный румын является главным тренером Динамо. Пусть он выиграет даже Суперлигу Европы – мы от своих принципов не откажемся. Есть вещи, которые гораздо важнее результаты.

Но диванным болельщикам и фанатам коллаборационистов с ОПЗЖ – этого не понять. Мы будем присутствовать на стадионе и обязательно покажем свою позицию", – написали ультрас "бело-синих" на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, полуфинальный поединок Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо состоится уже сегодня, 21 апреля, в Тернополе. Начало встречи в 16:00. К слову, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти выбили Колос, а подопечные Александра Чижевского сенсационно победили Шахтер в экстра-тайме.

Агробизнес – Динамо: анонс полуфинала Кубка Украины