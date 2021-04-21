Ультрас Динамо: Отказываемся болеть за команду, пока позорный румын является главным тренером
Радикальная часть болельщиков киевского клуба продолжает выражать свое недовольство руководством Динамо.
"Мы уже давно поняли, что украинский футбол создан не для болельщиков. Очередное подтверждение этому – кубковый матч с Агробизнесом. Начало игры в рабочее время, старт продажи билетов за два дня до начала – это для популяризации футбола сделано, верно?
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Очевидно, функционеры скажут, что это все из-за пандемии, но такая ситуация продолжается уже много лет. Когда во всем адекватном мире точное расписание матчей публикуется на год вперед, а у нас в лучшем случае за 10 дней до игры.
Полуфинал Кубка Украины в Тернополе состоится в присутствии зрителей, но для нас это не играет большой роли. Мы и в дальнейшем отказываемся поддерживать команду и это будет продолжаться до тех пор, пока позорный румын является главным тренером Динамо. Пусть он выиграет даже Суперлигу Европы – мы от своих принципов не откажемся. Есть вещи, которые гораздо важнее результаты.
Но диванным болельщикам и фанатам коллаборационистов с ОПЗЖ – этого не понять. Мы будем присутствовать на стадионе и обязательно покажем свою позицию", – написали ультрас "бело-синих" на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, полуфинальный поединок Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо состоится уже сегодня, 21 апреля, в Тернополе. Начало встречи в 16:00. К слову, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти выбили Колос, а подопечные Александра Чижевского сенсационно победили Шахтер в экстра-тайме.
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