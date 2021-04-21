Главный тренер волочиской команды Александр Чижевский ждет от своих подопечных достойной игры в кубковом противостоянии с еще одним грандом украинского футбола.

"В первую очередь, надо подготовить игроков в психологическом плане. Нет разницы, против кого ты играешь – Динамо или Шахтер – они должны выйти на футбольное поле и делать свою работу так, как умеют.

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Футболисты не раз показывали в этом сезоне, что они достойны. Главное – верить в свои силы. Не должно быть никакого мандража, нужно показать хорошую, комбинационную игру, которая нравится людям. А каким будет конечный результат – мы посмотрим", – сказал Чижевский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, полуфинальный поединок Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо состоится уже сегодня, 21 апреля, в Тернополе. Начало встречи в 16:00. К слову, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти выбили Колос, а подопечные Александра Чижевского сенсационно победили Шахтер в экстра-тайме.

Агробизнес – Динамо: анонс полуфинала Кубка Украины