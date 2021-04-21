"Ми вже давно зрозуміли, що український футбол створений не для вболівальників. Чергове підтвердження цьому – кубковий матч з Агробізнесом. Початок гри у робочий час, старт продажу квитків за два дні до початку – це ж для популяризації футболу зроблено, вірно?

Агробізнес – Динамо: Чижевський розповів, як мотивує підопічних на вихід у фінал Кубка України

Очевидно, функціонери скажуть, що це все через пандемію, але така ситуація триває вже багато років. Коли у всьому адекватному світі точний розклад матчів публікується на рік вперед, а у нас в кращому випадку за 10 днів до гри.

Півфінал Кубку України у Тернополі відбудеться за присутності глядачів, але для нас це не грає великої ролі. Ми й надалі відмовляємося підтримувати команду і це буде тривати до тих пір, поки ганебний румун є головним тренером Динамо. Нехай він виграє навіть Суперлігу Європи – ми від своїх принципів не відмовимося. Є речі, які набагато важливіші за результати.

Але диванним вболівальникам та фанатам колаборантів з ОПЗЖ – це не зрозуміти. Ми будемо присутні на стадіоні та обов'язково покажемо свою позицію", – написали ультрас "біло-синіх" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок Кубка України між Агробізнесом та Динамо відбудеться вже сьогодні, 21 квітня, у Тернополі. Початок зустрічі о 16:00. До слова, у чвертьфіналі кияни в серії пенальті вибили Колос, а підопічні Олександра Чижевського сенсаційно здолали Шахтар в екстра-таймі.

Агробізнес – Динамо: анонс півфіналу Кубка України