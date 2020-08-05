Ультрас Динамо обнародовали основные требования к Суркисам – дело не только в Луческу

"Мы прекрасно понимаем, что следующим этапом будут попытки решить вопрос с нами по-плохому. Проблемы с попаданием на стадион, травля на нас правоохранительных органов. Вполне может дойти и до повреждения имущества или нападений под подъездами. Звонки с СБУ с предложениями решить вопрос мы уже получаем. Но мы четко уверены в своих убеждениях и не собираемся отступать ни на шаг. Мы уже делами доказали, что готовы даже отдать жизнь за свою страну. А Динамо для многих ребят значит не меньше.

"У**ывай отсюда": фанаты Динамо оскорбляли Луческу и не пустили дочь Суркиса на стадион (18+)

Мы ни в коем случае не хотим плохого для Динамо. Однако братья Суркисы за последние годы довели Динамо до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом. Поэтому наши требования просты и понятны – или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти", – указано в заявлении ультрас в Facebook.

Назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо всколыхнуло волну возмущения среди фанатских кругов киевского клуба. Напомним, в румынский специалист возглавлял в 2004-2016 годах принципиального соперника "бело-синих" - донецкий Шахтер.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу