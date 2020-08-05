Ультрас Динамо оприлюднили основні вимоги до Суркісів – справа не лише в Луческу

"Ми прекрасно розуміємо, що наступним етапом будуть спроби вирішити питання з нами по-поганому. Проблеми з потраплянням на стадіон, цькування на нас правоохоронних органів. Цілком може дійти і до пошкодження майна або нападів під під'їздами. Дзвінки з СБУ з пропозиціями вирішити питання ми вже отримуємо. Але ми чітко впевнені у своїх переконаннях і не збираємося відступати ні на крок. Ми вже справами довели, що готові навіть віддати життя за свою країну. А Динамо для багатьох хлопців значить не менше.

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Ми ні в якому разі не хочемо поганого для Динамо. Однак брати Суркіси за останні роки довели Динамо до плачевного стану, ні одна ланка в клубі не працює належним чином. Тому наші вимоги прості і зрозумілі – або вони знаходять для Динамо нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар і ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти", – вказано у заяві ультрас у Facebook.

Призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо сколихнуло хвилю обурення серед фанатських кіл київського клубу. Нагадаємо, у румунський фахівець очолював у 2004-2016 роках найпринциповішого суперника "біло-синіх" – донецький Шахтар.

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