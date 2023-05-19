Полностью отпраздновать выход в финал Вест Хэму помешали ультрас АЗ. Болельщики решили свое отчаяние выразить семьям игроков лондонцев, присутствовавших на трибунах.

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились, в частности, семьи футболистов. Стюардам не удалось остановить их. Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали драку. Некоторые игроки английской команды пытались вмешаться и остановить их. Храбро себя повел фанат Вест Хэма, который сам пытался не дать прорваться к членам семьи игроков любимой команды. Он превратился в "Халка" (персонаж Marvel) и разбрасывала разъяренную толпу.

Напомним, что по сумме двух матчей Вест Хэм обыграл АЗ и завоевал путевку в финал Лиги конференций, где сыграет против Фиорентины. Финальный поединок состоится 7 июня.

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West Ham 80’s terrace legend ‘Knollsy’ protects the player’s & family section from attack by AZ mob last night! ?????? pic.twitter.com/QT0KIwX18p — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) May 19, 2023