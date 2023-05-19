Повною мірою відсвяткувати вихід у фінал Вест Хему завадили ультрас АЗ. Вболівальники вирішили свій розпач висловити сім'ям гравців лондонців, які були присутні на трибунах.

Визначились фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій

Після гри група фанатів господарів перестрибнула через огорожі й попрямувала до секції, в якій розмістилися, зокрема, сім'ї футболістів. Стюардам не вдалося їх зупинити. Ультрас почали кидати у гостей піротехнічні засоби та розв'язали бійку. Окремі гравці англійської команди намагалися втрутитися та зупинити їх. Хоробро себе повів фанат Вест Хема, який власноруч намагався не дати прорватися до членів родини гравців улюбленої команди. Він перетворився на "Халка" (персонаж Marvel) і розкидав розлючений натовп.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів Вест Хем переграв АЗ і здобув путівку у фінал Ліги конференцій, де зіграє проти Фіорентини. Фінальний поєдинок відбудеться 7 червня.

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West Ham 80’s terrace legend ‘Knollsy’ protects the player’s & family section from attack by AZ mob last night! ?????? pic.twitter.com/QT0KIwX18p — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) May 19, 2023