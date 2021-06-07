Украина завершает игровую подготовку к Евро – после поединка против Кипра "сине-желтые" возьмут курс на Бухарест, а оттуда полетят в Амстердам на матч первого тура. Вряд ли сегодняшний поединок станет репетицией матча против Нидерландов, ведь там придется много обороняться в схеме в три защитника и прессинговать на стадии розыгрыша мяча от ворот Крула. Андрей Шевченко сейчас просто проведет последнюю проверку лидеров – в частности, это касается Зинченко. Александр присоединился к лагерю национальной команды всего три дня назад, и ему очень важно почувствовать ритм сборной и восстановить связь с Малиновским и Степаненко.

Украина – Кипр: прогноз на контрольный матч

Украина – Кипр: где смотреть контрольный матч

Вообще, спарринги Украины перед Евро выглядят неоднозначно. Против Бахрейна и Северной Ирландии "сине-желтые" моделировали один и тот же сценарий игры с кучей позиционных атак и уклоном на взаимодействие треугольников между фулбэками, вингерами и центрхавами – и вряд ли с Кипром будет что-то другое. Проблема здесь заключается не столько в тактике (ирландцы похожи на австрийцев, а киприоты станут зеркалом македонцев), сколько в готовности соперников прессинговать и держать высокий темп. Команда Андрея Шевченко готовится ломать низкие оборонительные блоки и пытается решить проблемы с реализацией, однако никто не проверяет нашу команду на минусы при работе под давлением.

Тренерский штаб предпочел фрагментарную подготовку отдельных тактических элементов, которые могут стать проблемой на Евро. В частности, в поединке против Северной Ирландии фулбэка просили оставаться пониже, чтобы сбалансировать фланговую игру – ранее Украина пропускала слишком много контратак через их зоны. Очевидно, эта идея моделировала предстоящий матч против Австрии, хотя в последних "товарняках" более акцентировано фланги использовали македонцы – там абсолютно все поставлено на взаимодействие Алиоски и Эльмаса. В любом случае, Андрею Шевченко стоит занести в плюс внимание на этом аспекте.

Низкую реализацию в нашей команде пытаются преодолеть благодаря увеличению вариантов розыгрыша мяча на разных стадиях, но пока воз и ныне там. Последний раз Украина забивала больше одного гола только в сентябре 2020-го, в матче со Швейцарией – хотя даже на фоне сильных соперников в ЛН наши футболисты создавали достаточное количество моментов (сразу вспоминается встреча с Германией). В последних четырех поединках "сине-желтые" пробивали по воротам не менее 17 раз, но даже 26 ударов при 4,16 xG команда конвертировала только в один мяч. Это – проблема.

В плане командного движения Украина уже сейчас выглядит неплохо. Футболисты эффектно сочетают, классно открываются между линиями и выполняют хорошие передачи – в частности, они идут и от центральных защитников (Матвиенко выделяется в этом плане). "Сине-желтые" имеют различные варианты прорыва в ударные зоны и работают на высокой скорости. В матче против Северной Ирландии динамика игры несколько просела после первого тайма, однако контроль над мячом и территорией оставался за украинцами до самого финального свистка. Сегодня, очевидно, сборная будет развивать это направление, хотя Андрей Шевченко пообещал разбавить состав футболистами с наименьшим игровым временем.

Это решение выглядит логичным. Тренерскому штабу необходимо проверить в бою Соболя и Цыганкова, у которых перед матчем с Северной Ирландией возникли проблемы со здоровьем. В стартовом составе выйдет Зинченко, которому необходимо сыграться с Малиновским и Степаненко, да и Пятова стоит попробовать в основе – второй голкипер сборной последний раз играл еще в начале марта. Кроме того, реальным кажется сценарий, в котором будут проверять динамовскую и шахтёрскую пары центрбеков. Мог бы выйти и Тымчик, однако у него ощутимые проблемы со спиной – Александр вчера тренировался по индивидуальной программе.

Выиграть поединок против Кипра невероятно важно для психологии. Победа над Северной Ирландией стала для Украины первой за последние восемь матчей – она ​​была приятной, но необходимо победить еще раз. И болельщики, и футболисты изголодались по триумфам, однако важно не забрасывать соперника шапками. Кипр в тактическом плане исповедует противную тактику с тремя защитниками, а Венгрия и Хорватия при бешеном доминировании забили в ворота островитян всего по одному голу. Люксембург и Словению киприоты вообще прибили. Not bad.

Правда, главный тренер островитян настроен не очень оптимистично. Перед матчем против Украины он жаловался на неоптимальный состав и отсутствие длительной игровой практики, а от игры Никос Костеноглу ожидал только большого труда. Киприоты приехали биться и бороться, но даже они не верят в собственный успех.

Ориентировочные составы на матч Украина – Кипр

Украина: Пятов – Караваев, Попов, Забарный, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Цыганков – Яремчук

Кипр: Неофитос – Иоанну, Сотериу, Каро – Панайоту, Артиматас, Кастанос, Авраам – Питтас, Илия, Папулис

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Каждый раз кажется, что сегодня Украина уже точно должна прекратить серию матчей с одним забитым мячом, но она все никак не заканчивается. Сейчас продолжение печальной традиции выглядит весьма вероятным: киприоты умеют наглухо закрываться и терпеть, а Андрей Шевченко обещает эксперименты с составом – и они, очевидно, продолжатся после перерыва. А украинцы и без того склонны к расточительству.

Впрочем, не стоит забывать, что Кипр на несколько порядков уступает сборной Украины. "Сине-желтые" могут забить минимальное количество голов, но они не будут иметь никакого оправдания ничьей, не говоря уже о поражении (Бахрейна всем хватило). Харьковской публике нужна только победа. Как показал матч против Северной Ирландии, команда тоже горит этим желанием, а резервисты будут мотивированы еще сильнее. Именно поэтому стоит поставить на победу подопечных Андрея Шевченко.

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