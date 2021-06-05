Сборная Украины проведет спарринг против команды Кипра в рамках подготовки к Евро-2020. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало контрольного поединка – в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет последним спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

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Специалисты конторы 1xBet фаворитом противостояния считают украинцев. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,41. Вероятность ничьей оценили баллом 4,50. В свою очередь на потенциальный успех островитян можно поставить с красноречивым кэфом 8,30.

Кроме того, любители острых ощущений имеют возможность угадать точный результат поединка. Наиболее вероятными выглядят "сухие" победы сборной Украины. Одинаковый солидный коэффициент 6,0 предлагают на потенциальные победы "сине-желтых" со счетом 1:0 и 2:0. А на разгром киприотов (3:0) можно поставить с потрясающим баллом 9,0.

К слову, контрольный поединок против команды Кипра будет уже третьим для сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Ранее подопечные Шевченко разошлись миром с Бахрейном (1:1) и одолели команду Северной Ирландии (1:0).

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