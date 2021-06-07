В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины встретится с командой Кипра. Где смотреть спарринг онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало контрольного поединка – в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет последним спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

Украина – Кипр: прогноз на контрольный матч

Украина – Кипр: где смотреть контрольный матч

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Кипр онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии подписки. Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1" начиная с 18:50. В свою очередь ТРК "Украина" покажет спарринг команды Андрея Шевченко в записи (начало – в 23:00).

Заметим, что контрольный поединок с киприотами будет уже третьим для сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Ранее "сине-желтые" разошлись миром с Бахрейном (1:1) и одолели команду Северной Ирландии (1:0).

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