Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу Василия Василенко, который будет отбывать заключение за шпионаж в пользу Украины.

Решением суда апелляционной инстанции 53-летний Василенко признан виновным в шпионаже. Приговор Московского городского суда, объявленный в декабре 2020-го, вступил в силу – следующие 12 лет бывший украинский футболист проведет в колонии строгого режима, сообщает официальный сайт ФСБ России.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года. Его обвинили в незаконном перемещении через границу запрещенных предметов. ФСБ установила причастность экс-футболиста к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). В частности, он планировал передать Украине комплектующие к зенитному ракетному комплексу "С-300" в интересах государственного концерна "Укроборонпром".

Добавим, что во время своей футбольной карьеры Василенко выступал на позиции защитника. С 1992 по 2001 год играл в Таврии из Новотроицкого, Торпедо из Мелитополя и Дружбе из Бердянска.

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