Украинского футболиста в России посадили в тюрьму на огромный срок за шпионаж
Бывший футболист Василий Василенко, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины, узнал свой приговор.
Московский городской суд приговорил украинского спортсмена к 12 годам заключения. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщают российские СМИ.
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К слову, Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года. Тогда его обвинили в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ. В июле этого года было объявлено, что ФСБ установила причастность экс-футболиста к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). До последнего времени Василенко находился в СИЗО.
Добавим, что во время своей футбольной карьеры Василенко выступал на позиции защитника. С 1992 года по 2001 год играл в Таврии из Новотроицкого, Торпедо из Мелитополя и Дружбе из Бердянска.
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