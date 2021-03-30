Апеляційна інстанція не задовольнила скаргу Василя Василенка, який відбуватиме ув'язнення за шпигунство на користь України.

Рішенням суду апеляційної інстанції 53-річний Василенко визнаний винним у шпигунстві. Вирок Московського міського суду, оголошений у грудні 2020-го, набрав чинності – наступні 12 років колишній український футболіст проведе в колонії суворого режиму, повідомляє офіційний сайт ФСБ Росії.

Василенка заарештували у Москві в жовтні 2019 року. Його звинуватили в незаконному переміщенні через кордон заборонених предметів. ФСБ встановила причетність екс-футболіста до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство). Зокрема, він планував передати Україні комплектуючі до зенітного ракетного комплексу "С-300" в інтересах державного концерну "Укроборонпром".

Додамо, що під час своєї футбольної кар'єри Василенко виступав на позиції захисника. З 1992-го по 2001 рік грав у Таврії з Новотроїцького, Торпедо з Мелітополя і Дружбі з Бердянська.

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