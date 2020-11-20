Украинский тренер вернулся в экзотический чемпионат
Украинский специалист Олег Старинский снова попробует силы в Пномпень Краун.
Клуб из Камбоджи на своем официальном сайте объявил о подписании годичного контракта с новым главным тренером.
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Старинский уже имел опыт сотрудничества с Пномпень Краун в 2017-м. После этого была работа в Центре развития футбола Малайзии и аналитическом отделе донецкого Шахтера. Впрочем, Старинский задержался на родине всего полтора года и решил вернуться в экзотическую Азию.
Добавим, что по итогам прошлого сезона Пномпень Краун добыл бронзовые бронзовые медали чемпионата Камбоджи.
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