Клуб из Камбоджи на своем официальном сайте объявил о подписании годичного контракта с новым главным тренером.

Экс-тренер Карпат оформил золотой дубль в экзотическом чемпионате

Старинский уже имел опыт сотрудничества с Пномпень Краун в 2017-м. После этого была работа в Центре развития футбола Малайзии и аналитическом отделе донецкого Шахтера. Впрочем, Старинский задержался на родине всего полтора года и решил вернуться в экзотическую Азию.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Пномпень Краун добыл бронзовые бронзовые медали чемпионата Камбоджи.

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