Чонбук Моторс под руководством Мораиша оформил победу в чемпионате Южной Кореи, обогнав ближайшего преследователя на 3 очка.

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Кроме этого, подопечные экс-тренера Карпат добыли и национальный кубок, одолев Ульсан Хюндай в финале, который состоял из двух матчей (1:1 и 2:1). Интересно, что Чонбук Моторс впервые в своей истории оформил золотой дубль.

Напомним, в прошлом сезоне Мораиш также привел команду к победе в чемпионате Южной Кореи.

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