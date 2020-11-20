Клуб з Камбоджі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання річного контракту з новим головним тренером.

Екс-тренер Карпат оформив золотий дубль в екзотичному чемпіонаті

Старинський вже мав досвід співпраці з Пномпень Краун у 2017-му. Після цього була робота в Центрі розвитку футболу Малайзії і аналітичному відділі донецького Шахтаря. Втім, Старинський затримався на Батьківщині лише півтора року і вирішив повернутися в екзотичну Азію.

Додамо, що за підсумками минулого сезону Пномпень Краун здобув бронзові бронзові медалі чемпіонату Камбоджі.

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