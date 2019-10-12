Украинский тренер помог сборной Андорры прервать свою ужасную серию в матчах отбора на Евро

Сборная Андорры благодаря победе над Молдовой смогла прервать свою серию поражений в квалификациях на чемпионаты Европы.

Андоррцы добыли свои первые очки лишь в 57-м матче квалификации Евро, информирует журналист Адриано Дель Монте.

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Команда карликовой страны минимально одолела Молдову, которую возглавляет известный украинский тренер Семен Альтман. Эта победа стала третьей для Андорры в официальном матче, пятой домашней и седьмой вообще.

Команды Молдовы и Андорры остаются главными аутсайдерами группы Н с тремя очками после семи туров.

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