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Украинский тренер помог сборной Андорры прервать свою ужасную серию в матчах отбора на Евро

10:35 25 Читати українською
Украинский тренер помог сборной Андорры прервать свою ужасную серию в матчах отбора на Евро
Сборная Андорры / Сайт УЕФА

Сборная Андорры благодаря победе над Молдовой смогла прервать свою серию поражений в квалификациях на чемпионаты Европы.

 

Андоррцы добыли свои первые очки лишь в 57-м матче квалификации Евро, информирует журналист Адриано Дель Монте.

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Команда карликовой страны минимально одолела Молдову, которую возглавляет известный украинский тренер Семен Альтман. Эта победа стала третьей для Андорры в официальном матче, пятой домашней и седьмой вообще.

Команды Молдовы и Андорры остаются главными аутсайдерами группы Н с тремя очками после семи туров.

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04:49
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Теги
Евро-2020 Андорра - Молдова Семен Альтман Семен Альтман Андорра Андорра
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