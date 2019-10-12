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Український тренер допоміг збірній Андорри перервати свою жахливу серію у матчах відбору на Євро

10:30 413 Читать на русском
Український тренер допоміг збірній Андорри перервати свою жахливу серію у матчах відбору на Євро
Збірна Андорри / Сайт УЄФА

Збірна Андорри завдяки перемозі над Молдовою змогла перервати свою серію поразок у кваліфікаціях на чемпіонати Європи.

 

Андоррці здобули свої перші очки лише у 57-му матчі кваліфікації на Євро, інформує журналіст Адріано Дель Монте.

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Команда карликової країни мінімально здолала Молдову, яку очолює відомий український тренер Семен Альтман. Ця перемога стала третьою для Андорри в офіційному матчі, п'ятою домашньою і сьомою взагалі.

Команди Молдови і Андорри залишаються головними аутсайдерами групи Н з трьома очками після семи турів.

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Теги
Євро-2020 Андорра - Молдова Семен Альтман Семен Альтман Андорра Андорра
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