Тарас Бондаренко будет выступать уже за 11-й клуб в своей карьере.

Украинский центральный защитник Тарас Бондаренко стал игроком словацкого клуба Татран, сообщает пресс-служба команды.

32-летний оборонец, принадлежащий Подбрезовой, будет выступать за новый коллектив на правах аренды. Соглашение рассчитано до 31 января 2026 года.

Напомним, Бондаренко начинал карьеру в запорожском Металлурге. В Украине также успел поиграть за Полтаву, Авангард. Летом 2016-го отправился за границу и выступал за сербские Металац, Раднички (став серебряным призером) и Радник, казахские Окжетпес и Каспий, словацкий Тренчин. В июле 2025 года перешел в статусе свободного агента в Подбрезову. Тransfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

К слову, Татран после 6-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Словакии на десятой строчке, имея в своем активе 3 очка.