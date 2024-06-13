"Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет.

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Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют Аргентина, трехкратный чемпион мира, Бразилия, пятикратный чемпион мира, Уругвай, двукратный чемпион мира. Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир, правильно?

На чемпионате мира собраны лучшие команды, все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому все хотят выиграть этот турнир", – цитирует Месси ESPN.

Напомним, что Килиан Мбаппе недавно сказал, что чемпионат Европы сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

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