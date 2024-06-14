Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский высказался относительно предстоящего противостояния с румынами в рамках группового этапа чемпионата Европы.

"Мы хотим выступить на Евро-2024 так, чтобы это стало незабываемым. Сейчас многие футболисты выступают в европейских клубах и это точно наше преимущество – такого раньше еще не было. Ведь для этого турнира нам нужны футболисты, которые готовы играть на самом высоком уровне и имеют такой опыт.

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Относительно нашего первого соперника в группе – сборной Румынии, то я очень хорошо знаю Раду Дрегушина и Георге Пушкаша (принадлежит Дженоа, но прошлый сезон провел в аренде в Бари, – прим.).

Послание для них сейчас? Увидимся в понедельник!" – цитирует Малиновского Gazeta Sporturilor.

Напомним, Дуэль между Украиной и Румынией состоится 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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