Эвертон совершил важное подписание после тяжелого сезона и сохранения места в АПЛ.

"Ириски" официально подтвердили продление контракта с 35-летним защитником Шеймусом Коулменом еще на один сезон.

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Ирландец выступает за Эвертон с 2009 года, когда его за смешные 60 тысяч фунтов приобрели у Слайго Роверс. Пока Коулмен провел в синей футболке 422 матча, оформив 28 голов и 29 ассистов. С 2019-го он носит капитанскую повязку в Эвертоне.

Напомним, клуб Виталия Миколенко заработал 8 очков штрафа в прошлом сезоне АПЛ, но все же смог финишировать на 15-й строчке и спастись.

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