Украинский хавбек Минска Васильев оформил дубль, забив шедевральный второй гол на последних секундах матча

Полузащитник Минска Александр Васильев оформил дубль в поединке 8 тура чемпионата Беларуси против Энергетика-БГУ (3:3). Смотрите видео голов и обзор матча.

Беларусь. Высшая лига, 8 тур

Энергетик-БГУ – Минск – 3:3

Голы: Мусахагьян, 26, Плехов, 58, Твех, 86 – Васильев, 47, 90+3, Иванов, 54

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В поединке 8-го тура чемпионата Беларуси Энергетик-БГУ дома принимал Минск. После первого тайма хозяева минимально выигрывали, а после перерыва начался триллер.

Сначала украинец Александр Васильев забил на 47-й минуте, в следующую десятиминутку команды еще раз обменялись голами, а на 86-й минуте Твех, казалось бы, принес победу Энергетику-БГУ. Однако, Васильев на последних секундах встречи забил настоящий шедевр и принес своей команде 1 очко. Всего на его счету уже 3 мяча в нынешнем сезоне.

Минск находится на 13 позиции, набрав 5 очков. Энергетик-БГУ на строчку выше с 6 пунктами.

Голы Васильева на 3:03 и 5:58