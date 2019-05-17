Украинский хавбек Минска Васильев оформил дубль, забив шедевральный второй гол на последних секундах матча

В поединке 8-го тура чемпионата Беларуси Энергетик-БГУ дома принимал Минск. После первого тайма хозяева минимально выигрывали, а после перерыва начался триллер.
Сначала украинец Александр Васильев забил на 47-й минуте, в следующую десятиминутку команды еще раз обменялись голами, а на 86-й минуте Твех, казалось бы, принес победу Энергетику-БГУ. Однако, Васильев на последних секундах встречи забил настоящий шедевр и принес своей команде 1 очко. Всего на его счету уже 3 мяча в нынешнем сезоне.
Минск находится на 13 позиции, набрав 5 очков. Энергетик-БГУ на строчку выше с 6 пунктами.