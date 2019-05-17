Нойок пообещал сделать татуировку в честь чемпионства с брестским Динамо

Полузащитник Динамо Брест Александр Нойок заявил, что сделает татуировку в случае победы Динамо Брест в чемпионате Беларуси.

"Танец – как-то банально. Может? татуировку набить какую-то в знак чемпионства? Это будет нормально. Все, заметано!", – сказал Нойок YouTube-каналу Динамо Брест.

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Напомним, в белорусской команде также выступает нападающий Артем Милевский, который вернулся туда прошлой зимой после полугода в Кишварде.

Динамо Брест пока лидирует в чемпионате Беларуси, набрав 17 очков после 7 туров.

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