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Нойок пообещал сделать татуировку в честь чемпионства с брестским Динамо

17 мая 19:06 66 Читати українською
Нойок пообещал сделать татуировку в честь чемпионства с брестским Динамо
Александр Нойок / ФК Динамо Брест

Полузащитник Динамо Брест Александр Нойок заявил, что сделает татуировку в случае победы Динамо Брест в чемпионате Беларуси.

"Танец – как-то банально. Может? татуировку набить какую-то в знак чемпионства? Это будет нормально. Все, заметано!", – сказал Нойок YouTube-каналу Динамо Брест.

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Напомним, в белорусской команде также выступает нападающий Артем Милевский, который вернулся туда прошлой зимой после полугода в Кишварде.

Динамо Брест пока лидирует в чемпионате Беларуси, набрав 17 очков после 7 туров.

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