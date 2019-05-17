Український хавбек Мінська Васильєв оформив дубль, забивши шедевральний другий гол на останніх секундах матчу

У поєдинку 8 туру чемпіонату Білорусі Енергетик-БГУ вдома приймав Мінськ. Після першого тайму господарі мінімально вигравали, а після перерви розпочався триллер.
Спочатку українець Олександр Васильєв забив на 47-й хвилині, у наступну десятихвилинку команди ще раз обмінялись голами, а на 86-й хвилині Твех, здавалось би, приніс перемогу Енергетику-БГУ. Проте, Васильєв на останніх секундах зустрічі забив справжній шедевр і приніс своїй команді 1 очко. Загалом на його рахунку вже 3 м'ячі у нинішньому сезоні.
Мінськ перебуває на 13 позиції, набравши 5 очок. Енергетик-БГУ сходинкою вище із 6 пунктами.