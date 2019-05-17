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Український хавбек Мінська Васильєв оформив дубль, забивши шедевральний другий гол на останніх секундах матчу

17 травня 23:09 216 Читать на русском
Український хавбек Мінська Васильєв оформив дубль, забивши шедевральний другий гол на останніх секундах матчу
Олександр Васильєв / ФК Мінськ

Півзахисник Мінська Олександр Васильєв оформив дубль у поєдинку 8 туру чемпіонату Білорусі проти Енергетика-БГУ (3:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Білорусь. Вища ліга, 8 тур

Енергетик-БГУ – Мінськ – 3:3

Голи: Мусахаг'ян, 26, Плєхов, 58, Твех, 86 – Васильєв, 47, 90+3, Іванов, 54

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У поєдинку 8 туру чемпіонату Білорусі Енергетик-БГУ вдома приймав Мінськ. Після першого тайму господарі мінімально вигравали, а після перерви розпочався триллер.

Спочатку українець Олександр Васильєв забив на 47-й хвилині, у наступну десятихвилинку команди ще раз обмінялись голами, а на 86-й хвилині Твех, здавалось би, приніс перемогу Енергетику-БГУ. Проте, Васильєв на останніх секундах зустрічі забив справжній шедевр і приніс своїй команді 1 очко. Загалом на його рахунку вже 3 м'ячі у нинішньому сезоні.

Мінськ перебуває на 13 позиції, набравши 5 очок. Енергетик-БГУ сходинкою вище із 6 пунктами.

Голи Васильєва на 03:03 та 05:58

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Теги
Світ Відеоновини Українці за кордоном Енергетик-БГУ Мінськ Мінськ Олександр Васильєв Олександр Васильєв
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