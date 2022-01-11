"Жулио Баптишта (тренер молодежки Вальядолида, экс-звезда Реала – прим.) дал ему шанс после нескольких неубедительных матчей основного вратаря, однако Мейхер не вовремя травмировался. С самого начала "Яри" донимала какая-то болячка, так что конкурировать в равных условиях было сложно.

Лунин может продолжить карьеру в Аяксе

В клубе считают, что он молодой и неопытный вратарь с хорошими качествами, но понадобится немного времени. Ему нужно адаптироваться после игры в низших дивизионах. Эти два поединка Мейхер провел хорошо, сделав несколько решающих сэйвов.

Тренерский штаб доволен его игрой. Да, в него верят, но клуб хочет сделать ставку в долгосрочной перспективе на находящегося на радарах испанской молодежки Альваро Асевеса, еще более юного кипера (2003 г.). У вашего вратаря очень серьезный конкурент", – отметил журналист AS Хесус Домингес в комментарии для Футбол 24.

В активе Мейхера 2 поединка в составе молодежной команды Вальядолида в этом сезоне, в которых украинец пропустил 5 голов. Похожа судьба у Андрея Лунина в составе Реала, который только дважды выходил на поле в составе мадридцев.

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